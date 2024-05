Neue Restaurants Was sich in der Beueler Gastro-Szene tut

Beuel · Frisch eröffnet hat das Brother’s in Pützchens Chaussee 56. In den Räumen des früheren „Schwerelos“ bietet Inhaber Abdelmoutalib Benkhira Pizza, Pasta, Burger, Frühstück und mehr. Was sich sonst noch in der Gastro-Szene in Beuel tut.

10.05.2024 , 10:55 Uhr

Foto: Sascha Stienen

Von Jan-Oliver Nickel und Sascha Stienen