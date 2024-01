Viele Haushalte betroffen BonnNetz arbeitet an größerem Wasserrohrbruch in Beuel

Beuel · In Beuel hat es am Donnerstag einen Wasserrohrbruch gegeben. BonnNetz arbeitet an der Schadensbehebung. Es kommt zu Einschränkungen.

25.01.2024 , 13:37 Uhr

In Beuel kam es zu einem größeren Wasserrohrbruch (Symbolbild). Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb





In Beuel hat es am Donnerstag einen größeren Wasserrohrbruch gegeben. Wie BonnNetz mitteilt, sind Mitarbeiter im Einsatz, um den Schaden zu beheben. Die schadhafte Stelle befindet sich auf der Siegburger Straße. Laut BonnNetz haben derzeit umliegende Gebiete einen niedrigen Wasserdruck. Weitere Berichterstattung folgt.

(ga)