Busumleitungen notwendig Wasserrohrbruch in Beuel

Laut BonnNetz hatten drei Wohnhäuser an der Siegburger Straße und zwei an der Gartenstraße kein Wasser. Im erstgenannten Fall wurden die Bewohner durch einen Wasserwagen notversorgt. Im zweiten Fall konnten die Anwohner einen nahe gelegenen Hydranten nutzen. BonnNetz bestätigte, dass es zwischenzeitlich auch in angrenzenden Gebieten zu einem Druckabfall in den Wasserleitungen kam, der aber mittlerweile wieder behoben sei.