Opfer berichtet Was es mit der Masche "Wechselgeld-Betrug" auf sich hat

Nicole Hasenberg ist nicht das erste Mal Opfer von Trickbetrügern geworden. „Wir hatten das vor drei Jahren schonmal. Das ist immer die gleiche Masche und trotzdem fällt man drauf rein – die sind so gut und so schnell“, sagt die Friseurin. Am 16. Juli hatten Wechselgeld-Betrüger in ihrem Salon Scherentanz in Beuel 120 Euro entwendet und waren damit entkommen.