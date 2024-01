Rathaussturm der Wäscherprinzessin Alle Infos zur Weiberfastnacht in Beuel

Weiberfastnacht ist dann der große Tag für die Wäscherprinzessin: Der Rathaussturm steht an. Unterstützt von ihren Begleiterinnen dringt sie ins Beueler Rathaus ein, wo die Bonner Oberbürgermeisterin, die Bezirksbürgermeisterin und deren Vertreter bereits auf die Damen warten, um das Rathaus zu verteidigen. Ebenfalls am Donnerstag, den 16. Februar, findet in Beuel der traditionelle Weiberfastnachtszug statt. Der Zug startet gegen 10 Uhr an der Siegburger Straße und geht in gut zwei Stunden über Königswinterer Straße, Gustav-Kessler-Straße, Obere Wilhelmstraße, Siegfried-Leopold-Straße, Gottfried-Claren-Straße, An St. Josef, Johann-Link-Straße, Hermannstraße und Friedrich-Breuer-Straße (Achtung: Hier gibt nur wenig Platz für Zuschauer), bis er auf Höhe des Rathauses wieder endet.