Weiberfastnacht 2024 Sehen Sie hier den Beueler Rathaussturm in voller Länge

Beuel · Beuel hat in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert. Die Beueler Weiberfastnacht ist 200 Jahre alt. Wäscherprinzessin Sabrina I. und ihre Möhnen traten auch in diesem Jahr gegen eine Oberbürgermeisterin als Rathausverteidigerin an. Sehen Sie hier den Rathaussturm im Video.

09.02.2024 , 08:57 Uhr

Närrisches Treiben beim Rathaussturm in Beuel. Foto: Benjamin Westhoff

Beim Rathaussturm an Weiberfastnacht in Beuel kam es im vergangenen Jahr zu einem Showdown der besonderen Art. Erstmals standen sich Frauen und Frauen gegenüber. Oberbürgermeisterin Katja Dörner und die damalige Bezirksbürgermeisterin Lara Mohn übernahmen die Rathausverteidigung.