Beueler Weiberfastnachtszug Ralf Reetmeyer ist der wichtigste Mann an Weiberfastnacht

Beuel · Ralf Reetmeyer ist Zugleiter in Beuel. An Weiberfastnacht steuert er den längsten Zug in der Geschichte durch die Straßen – wegen des Jubiläums eine ganz besondere Herausforderung.

07.02.2024 , 15:00 Uhr

Zugleiter Ralf Reetmeyer beobachtet die letzten Handgriffe für den Rathaussturm in Beuel. Foto: Benjamin Westhoff

Von Holger Willcke Redakteur Beuel

Weiberfastnacht ist für viele Frauen in Beuel der wichtigste Tag im Jahr. Es ist nämlich ihr Tag. Männer spielen in der Regel nur eine Nebenrolle. Bis auf einen: Ralf Reetmeyer. Er wird nicht nur geduldet, sondern sogar mit viel Beifall bedacht.