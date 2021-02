Verlassener Ort: Der Rathausvorplatz ist an Weiberfastnacht leer. Normalerweise stehen dort 5000 Weiber und feiern. Bezirksbürgermeisterin Lara Mohn hält den Rathausschlüssel fest in ihren Händen, obwohl sie ihn viel lieber an Wäscherprinzessin Lena I. übergeben hätte. Foto: Benjamin Westhoff