Weihnachten im Wohnwagen „Wenn man gerade nicht essen kann, muss man lachen“

Totti Alexis und seine Familienmitglieder haben die Qual der Wahl, was Weihnachten angeht: Er ist halb Deutscher, halb Andalusier, seine Frau Charlotte halb Belgierin und halb Baskin, und so weit gestreut wie die Nationalitäten, so sind auch die Traditionen. Aber eins ist wichtig: Gefeiert wird im Familienverbund im Wohnwagen. Der steht aktuell neben dem großen neuen Zelt des Bonner Weihnachtscircus, wo Alexis als Clown auftritt.