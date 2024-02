Weinanbau in Beuel Wein vom Finkenberg dient wieder als Messwein

Das Stift habe früher wohl auch fleißig überschüssigen Wein weiterverkauft oder ausgeschenkt, so Schmitt. Das natürlich steuerfrei, was die Bürgerschaft benachteiligte. Auch ein Verbot im Jahr 1353 löste das Problem nicht, und das mag neben der enormen Distanz dazu beigetragen haben, dass unter Probst Albert von Beringhausen der Finkenberg gegen einen Haupthof und dessen Zehnteinnahmen in Geseke bei Paderborn eingetauscht wurde. Hinzu kamen 64 Morgen Land in Rüthen und die Ablösesumme von 440 rheinischen Gulden. Da seit der letzten „kleinen Eiszeit“ in Sauerland und Westfalen Wein nicht mehr gut gedieh, mussten sich die Stiftsleute in Meschede ihren Messwein selber kaufen.