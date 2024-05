Kreuzung Pützchens Chaussee/Siegburger Straße Weißes Fahrrad erinnert in Beuel an getöteten Radfahrer

Für den Laien ist es schwierig, zu verstehen, warum auf der Kreuzung Siegburger Straße und Pützchens Chaussee der Radweg stadteinwärts blau markiert ist, der stadtauswärts nicht. Genau an dieser Stelle wurde die grundsätzlich etwas unübersichtliche Verkehrsführung Mike Wiese zum Verhängnis: Am 22. August des vergangenen Jahres wurde er von einem Lkw überrollt, der von Beuel kommend in die Chaussee einbiegen wollte. Der Fahrer übersah den kleinwüchsigen Wiese auf seinem Fahrrad in Kindergröße, der den Unfall nicht überlebte. An dieser Stelle erinnert jetzt ein sogenanntes „Ghost Bike“ daran und mahnt zum aufmerksamen Miteinander im Straßenverkehr.