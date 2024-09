Bilnaz der Schausteller nach Pützchens Markt „Wir haben 30 Prozent weniger Umsätze als in den letzten zwei Jahren“

Beuel · Weniger Umsätze an Fahrgeschäften, Essens- und Getränkeständen auf Pützchens Markt: Wie sich die Schausteller die geringeren Einnahmen in diesem Jahr erklären und wie sie Püma in diesem Jahr erlebt haben.

11.09.2024 , 18:00 Uhr

Pützchens Markt am Dienstagabend: 2024 waren insgesamt weniger Besucher als in den Vorjahren da. Foto: Benjamin Westhoff