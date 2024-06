Kunst im öffentlichen Raum Wenn aus dem Müldorfer Anger eine große Picknickfläche wird

Die Kunst wirksam machen in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft – das ist eines der großen Ziele von Hoernemann&Walbrodt. „Wir vertreten die Ansicht, dass Kunst wichtig ist für die Gesellschaft – gerade in diesen schwierigen Zeiten“, sagt Walbrodt. „Es geht uns darum, die Kunst in alle Bereiche der Gesellschaft zu bringen.“ So gehen sie auch in Unternehmen und versuchen dort, Veränderungsprozesse anzustoßen und zu unterstützen. Jennifer Hoernemann ergänzt: „Und wir laden zur Selbstermächtigung und Selbstgestaltung ein.“