Klima-Kunst-Aktion Wenn das Klimamonster den Bonner Bogen bedroht

An der Beueler Ausstellung beteiligt waren neben lokalen und internationalen Künstlern auch die Organisationen Artists for Future, Parents for Future, Teachers for Future und Extinction Rebellion beteiligt. Neben dem „Klima-Zeitstrahl”-Banner der Teachers for Future sowie Protestbanner vergangener Jahre fielen vor allem die vielen auf der Wiese vor der Mother Earth Skulptur ausgebreiteten „Fallschirme zur Rettung der Erde” auf. Diese sind Teil des 2017 ins Leben gerufenen Kunstprojekts „Parachutes For The Planet“ und gelten als Metapher zur Rettung der Erde. Weltweit gibt es inzwischen über 4000 solcher Fallschirme.