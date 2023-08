Wechsel an der Spitze der Beueler CDU Wer folgt Detlev Lehmann nach 17 Jahren als CDU-Vorsitzender von Beuel?

Und was sind seiner Meinung nach die wichtigsten Aufgaben für seinen Nachfolger? Dazu Lehmann, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Dienstjubiläum bei der Stadt Bonn gefeiert hat: „Der neue Bezirksverbandsvorsitzende muss in Beuel eine neue Mannschaft für die Kommunalwahl 2025 aufstellen. Wir haben aktuell in einigen Ortsverbänden echte Nachwuchsprobleme. Wir benötigen Kandidaten für den Stadtrat und für die Bezirksvertretung.“ Froh und stolz ist er aber darauf, dass er ein junges und neues Team für den Stadtbezirksverband Beuel gefunden hat.