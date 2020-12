Beueler macht einen Podcast : Wer ist der Weihnachtsmann-Mörder?

Beuel. Wer hat den Weihnachtsmann mit der Christbaum-Spitze ermordet? Mit diesem skurrilen Fall befasst sich der Beueler Tim Schaaf im Comedy-Podcast „Die Wochennotiz“.

Mit ihrem Krimi-Hörspiel „Die ekelerregende Poolleiche“ haben Tim Schaaf aus Beuel und der Troisdorfer Niklas Fauteck aus einer kleinen, während der ersten Corona-Welle entstandenen Idee ein kleines Improvisations-Glanzstück kreiert. Die Betreiber des Podcasts „Die Wochennotiz“ gehen als von ihnen gesprochene Ermittler Daniela Hartwich und Viktor Svarowsky im „Herner Sündenpfuhl“ auf Verbrecherjagd. Ihr nächster wendungsreicher Einsatz hat die „Ruhrpottkommissare“ nun in das von Missgunst und Argwohn durchsetzte Herner Weihnachtsmarktmilieu geführt.

In der Folge „Morgen stirbt der Weihnachtsmann!“ haben Hartwich und Svarowsky einen kniffligen Mordfall zu lösen: Eine als Weihnachtsmann kostümierte Leiche wurde im Krippenspiel aufgefunden – erstochen mit einer Christbaumspitze. Die Premiere mit anschließendem Live-Talk hat am Donnerstagabend auf dem Youtube-Kanal von „Die Wochennotiz“ stattgefunden.

Wer die Premiere der zweiten Folge der Podcast-Reihe „Die Wochennotiz“ verpasst hat: Die Hörspielfolge ist seit Donnerstag als Podcast unter hartwichund­svarowsky.de, wochennotiz.de oder in der Mediathek von NRWision, der Plattform der Landesanstalt für Medien NRW, abrufbar. dja

Hartwich und Swarovski? Diese Namen sollten insbesondere geneigten RTL-Zuschauern geläufig sein. Doch während das Moderatoren-Duo Victoria Swarovski und Daniel Hartwich regelmäßig bei der Fernseh-Tanzshow „Let’s Dance“ ihr Talent unter Beweis stellt, sind ihre (Fast-)Namensvettern aus der ehemaligen Zechenstadt gänzlich der Fantasie der beiden Podcaster Fauteck und Schaaf entsprungen. „Die beiden Namen klingen, wenn man sie zusammen ausspricht, einfach nach einem dieser Ermittler-Duos aus den TV-Krimis“, sagt Fauteck. Und: „Für Herne als Handlungsort haben wir uns entschieden, weil wir bei unseren Brainstorming-Sessions nach einer trivialen Kleinstadt in NRW gesucht haben. Außerdem kommt unser Sounddesigner aus Herne“, scherzt der studierte Technikjournalist.

Während seines Studiums an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg moderierte Fauteck beim Campusradio. Dort lernte er Tim Schaaf kennen, mit dem er seit 2014 wöchentlich ihren „Wochennotiz“-Podcast betreibt. „Es ist eine wilde Mischung aus Weltgeschehen und beobachteten Alltagserlebnissen. So wie letztens, als ich wieder mal beobachtete, wie die Leute in Zügen panisch den Knopf für die Tür drücken, obwohl der Bahnhof noch fünf Minuten entfernt ist“, erklärt Schaaf.