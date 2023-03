Zweiter Weltkrieg Wer war der Pilot, der über Oberholtorf abgeschossen wurde?

Ein Flugzeugabsturz – wenige Meter hinter seinem heutigen Wohnhaus am Ende der Stieldorfer Straße – beschäftigt den Landwirt Horst Wolfgarten seit seinem 13. Lebensjahr. „Wir hatten bis in die letzten Kriegstage immer furchtbare Angst vor den Fliegern“, erinnert sich der heute 91-Jährige. Auch an dem Tag, als nur wenige Wochen vor Einmarsch der amerikanischen Truppen am 19. März 1945 ein deutscher Jagdbomber über Oberholtorf abgeschossen wurde, hatte er sich in Sicherheit bringen müssen.