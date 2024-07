Konzert am EM-Spieltag Wie der Beueler Musik-Verein gegen König Fußball bestehen will

Die Proben und Vorbereitungen des Musik-Vereins 1922 Beuel für das Sommerkonzert am Freitag, 5. Juli, um 19.30 Uhr im Beueler Rathaussaal laufen seit Jahresbeginn auf Hochtouren. „Jetzt treten wir am geplanten Termin in der dritten Halbzeit des Viertelfinales der Euro 2024 gegen die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft an“, sagt Vorsitzender Robert Fass. „Besser gesagt, wir konkurrieren mit den Musikfans, die auch gerne Fußball schauen.“ Denn das Achtelfinale der Nagelsmann-Elf gegen Spanien beginnt um 18 Uhr.