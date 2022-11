Ramersdorfer Dorfgeschichte : Wie die Ramersdorfer einen 200 Jahre alten Backofen retten

Fleißige Handwerker: (v. l.) Heinz Lütz, Walter Wolff, Wilfried Faßbender und Karl-Heinz Richarz bauen den historischen "Backes" möglichst originalgetreu wieder auf. Foto: Stefan Knopp

Ramersdorf Ein Trupp Ramersdorfer ist dabei, den Fund aus einem alten Fachwerkhaus wiederaufzubauen. Der Ofen stammt aus der früheren Bäckerei von Johann Büsgen. Einmal im Jahr könnte der Backes in Betrieb gehen.



Im 19. Jahrhundert sollte die Georgskapelle, die in der Kommende Ramersdorf stand, nach einem Brand abgerissen werden. Engagierte Bonner konnten sie retten: Sie wurde in Ramersdorf ab- und auf dem Alten Friedhof in Bonn wieder aufgebaut. Nun mag es vermessen klingen, eine Kapelle aus dem 13. Jahrhundert mit einem Backofen aus dem 19. Jahrhundert vergleichen, aber was derzeit an der Ecke Am Conzberg und Am Bungert passiert, erinnert sehr an diese alte Geschichte. Dort wird der alte „Backes“, in dem früher Brot hergestellt wurde, wieder aufgebaut, weil er an seinem alten Standort dem Abriss zum Opfer gefallen wäre.

Foto: Stefan Knopp

Der Eigentümer war einverstanden

Foto: Stefan Knopp

Angeleiert hat das Karl-Heinz Richarz, der erfuhr, dass ein altes Fachwerkhaus an der Lindenstraße beim Dorfplatz abgerissen werden soll. In diesem, erzählt er, war früher die Bäckerei von Johann Büsgen, der in einer Scheune den alten Backofen betrieb. Büsgen starb 1912. „Ich habe mit älteren Ramersdorfern gesprochen, die in der Nähe wohnen“, so Richarz. „Die können sich nicht erinnern, dass er seitdem in Betrieb war.“ Er sprach den neuen Eigentümer an, ob man denn den Backofen erhalten könne, und der war einverstanden.

Stein für Stein wurde abgetragen, 30 Paletten voll, die zunächst bei Schreinerei Baum über den Winter zwischengelagert wurden. In der Zwischenzeit suchten Richarz und Mitstreiter nach geeigneten Stellen für den neuen Standort. Die kleine städtische Wiese an besagter Straßenecke war von Anfang an die bevorzugte Fläche. „Die Stadt Bonn hat gut mitgespielt“, lobt Richarz. Auch die Nachbarn waren offen für die Idee. Also konnte es losgehen.

Sie musste zunächst Erde für einen Entwässerungsgraben ausheben und außerdem eine Brandschutzwand zum Nachbarhaus aufbauen. „Das war ein erheblicher Mehraufwand“, so Richarz. Die Firma Baum stellte eine Schablone für das Gewölbe her, in dem das Brennholz lagern kann. Dann machte man sich ans Gießen des Betonfundaments und startete damit, den Backes aufzubauen. Alles nicht so unkompliziert, es muss ja alles passen und soll außerdem so aussehen wie das Original.

Die Ramersdorfer sind noch längst nicht fertig. Richarz kann wegen einer Verletzung momentan nicht mithelfen. Heinz Lütz, Wilfried Faßbender und Walter Wolff machen den Großteil der Arbeit. Dankbar sind sie aber für die Unterstützung der diversen Fachfirmen, die ihnen mit Material und zum Teil auch mit Arbeitskraft helfen.

Das Fundament steht

Jetzt steht das Fundament, auf dem die eigentliche Backkammer errichtet wird. Die verläuft leicht schräg nach oben, damit der Rauch abziehen kann. Auf schweren Backsteinplatten – Richarz will noch abklären, ob die in Königswinter abgebaut wurden, das für diese Steine bekannt war – wird Holz verbrannt, das diese Steine erhitzt und eine hohe Temperatur in der ganzen Kammer erzeugt. Die Asche wird herausgekehrt, feucht durchgewischt, dann kommt der Brotteig hinein.