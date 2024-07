Holzlar hilft Wie ein Beueler Verein geflüchteten Kindern aus der Ukraine hilft

Kicken, dribbeln und dann ab ins Tor. Was die Fußball-Nationalmannschaften in den vergangenen Wochen während der Europameisterschaft gezeigt haben, das können die kleinen Kicker aus Roleber auch. Wenn auch mit anderen Regeln. Elf ukrainische Kinder aus der Flüchtlingsunterkunft in der ehemaligen Landwirtschaftskammer in Roleber erlebten jetzt auf Initiative des Vereins „Holzlar hilft“ einen unbeschwerten Tag auf der Fußballgolfanlage Gut Heiderhof in Königswinter. Dafür durften die Kinder und die Begleitpersonen die Anlage kostenfrei nutzen.