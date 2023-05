Serie Bonn International Der Sherpa von Beuel

Nicht nur, wer das Ladengeschäft von Namgel Sherpa (42) in der Friedrich-Breuer-Straße betritt, atmet den Duft einer fernen Welt ein. Auch, wer auf ihn trifft, stellt schnell fest, dass sein immerwährendes freundliches Lächeln ein Teil von ihm ist, der ihn von seinen meisten Mitmenschen unterscheidet. Man könnte es unerschütterlich nennen, wenn er aus seinem Leben erzählt. „Vielleicht ist es der Buddhist in mir“, sagt er. Es sei seine Lebenseinstellung, vor allem das Positive im Leben wahrzunehmen. „Für alles, was man tut“, sagt er, sei man schließlich selber verantwortlich.