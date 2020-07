Mit Michelin-Stern ausgezeichnet : Wie ein Spitzengastronom das Bonner Restaurant Yunico führt

Beuel Christian Sturm-Willms führt seit acht Jahren das Bonner Restaurant Yunico im Kameha Hotel. Der Zwei-Meter-Mann hat es in dieser Zeit nicht nur zum Michelin-Stern gebracht, sondern 2017 auch zum Aufsteiger des Jahres.

Christian Sturm-Willms ist wohl das, was man eine Kante nennt. Zwei Meter misst der Koch des Yunico, das vor fünf Jahren mit einem Michelin-Stern für seine Mischung aus französischer und japanischer Küche ausgezeichnet wurde. „Finessenreich“ sei die dargebotene Kochkunst im oberen Stockwerk des Kameha Grand Hotels, urteilten die Kritiker, kräftig sind die Unterarme des maßgeblich an dieser Würdigung beteiligten Küchenchefs.

Sturm-Willms lernte im Kranz Park Hotel in Siegburg

Der 32-Jährige wuchs in Siegburg auf. Dort lernte er auch, im Kranz Park Hotel. Einen bodenständigen Schweinebraten zuzubereiten, ist ihm nicht fremd. Es sei die Grundbasis des Handwerks gewesen, die ihm in Siegburg vermittelt wurde. Anschließend zog er weiter zu Restaurants auf Rügen, Sylt und ins österreichische Hintertux. Dann fing er im Kameha an. Vor acht Jahren, mit Mitte zwanzig also wurde er Küchenchef im Yunico, das zuvor Yu Sushi Club hieß. „Die Qualität war gut, aber unter dem Namen wäre auf höherem Kochniveau wohl nichts zu reißen gewesen“, sagt Sturm-Willms, der ledig ist und keine Kinder hat. Vor seiner Zeit am Bonner Bogen habe er keine Berührungspunkte mit der japanischen Küche gehabt. „Wenn Sie mir vor 15 Jahren gesagt hätten, dass ich irgendwann asiatisch kochen würde, hätte ich Ihnen den Vogel gezeigt.“