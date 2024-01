Wiedereröffnung am 24. Januar Wie Freiwillige dem Bundeshäuschen an Heiligabend zu Hilfe eilten

Freuen können sich die Gäste neben der klassischen Speisekarte dann auch wieder auf Aktionswochen, wie die kanadischen Wochen oder einen kulinarischen Ausflug nach Wien. Die ursprüngliche Idee für die kanadischen Wochen sei vor mehr als 30 Jahren bei der Abschiedsfeier des damaligen kanadischen Botschafters entstanden. Dieser habe bei ihnen sein Abschiedsessen veranstalten wollen, sich dafür aber kanadisches Essen gewünscht. Hier habe er zunächst gesagt: „Halt wie geht das denn?“, so Opgenorth, doch der Botschafter habe ihnen die entsprechenden Unterlagen und Kontakte in Kanada besorgt. „Er hat auch noch die Freigabe erteilt. Damals war das nicht so, dass man das einfach so ordern konnte“, ergänzt Monika Opgenorth. Dies sei so gut angekommen, dass man das Konzept seitdem regelmäßig bringe. Unter anderem wird dabei Bisonfleisch aus Nordamerika und Lachs aus kanadischen Gewässern serviert.