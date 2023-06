Als Überschwemmungsgebiet ausgewiesen Wie gefährlich ist der Ankerbach in Ramersdorf?

Am Ende kam es doch nicht so schlimm wie erwartet. Die Junggesellen in Ramersdorf sind erleichtert, dass sie sich nicht vom Maifest des Vereins am gewohnten Platz verabschieden müssen. Das sah vor knapp zwölf Monaten noch anders aus, da gab es große Aufregung um die Veranstaltung auf dem Parkplatz am U-Bahnhof Ramersdorf, die dort seit rund 20 Jahren stattfindet.