Agentur schult Verwaltungsfachleute Wie man strategisch für die Verkehrswende argumentiert

Beuel · Die in der Oberen Wilhelmstraße ansässige fairkehr Agentur gibt Verkehrsplanern strategische Kommunikationswerkzeuge an die Hand, um die Diskussionskultur rund um Mobilitätsprojekte zu deeskalieren. Wie die Fachleute Konflikte versachlichen und schlichten können, lernen sie in den Seminaren der Beueler Kommunikationsagentur.

22.03.2024 , 11:24 Uhr

Beraten und schulen Verkehrsplaner (von links): Regine Gwinner, Hannah Rautenberg, Michaela Mohrhardt und Tim Albrecht. Foto: Benjamin Westhoff

Von Sascha Stienen Redakteur Bonn