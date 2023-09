Neues Buch über die Kirmes Wie Pützchens Markt sich über die Jahre entwickelt hat

Faber wurde 1953 in Bonn geboren, studierte Kulturwissenschaften und arbeitete zuletzt als Landesmuseumsdirektor im Freilichtmuseum in Kommern. Seine Faszination für Jahrmärkte begann schon in der Kinderzeit. Während des Studiums reiste er mit Schaustellerfamilien und arbeitete bei ihnen als Karussellgehilfe, Losverkäufer und Rekommandeur. Sein Studium schloss er mit einer Dissertation über Schausteller im Köln-Bonner-Raum ab. 1995 war Faber Initiator und für die kommenden 23 Jahre Organisator des „Jahrmarkt anno dazumal“ im LVR-Freilichtmuseum in Kommern.