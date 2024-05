Gedenken an Rektor Paul Langen Wegsehen und schweigen – oder widersprechen

Holzlar · Paul Langen, Holzlarer Lehrer und mutiger Gegner des NSDAP-Regimes, starb 1945 im Gefängnis in Siegburg. Am Samstag, 4. Mai, steht er im Mittelpunkt der Eucharistiefeier in Christ König.

03.05.2024 , 09:00 Uhr

Paul Langen (1893 - 1945) war der Hauptlehrer der Volkshochschule Hotzlar. Foto: Helmut Moll