Erste Heilige Kommunion Wie sich Bonner Kommunionskinder auf ihren großen Tag vorbereiten

Bei der Generalprobe für die Erste Heilige Kommunion in Sankt Adelheid regnet es in Strömen, aber das soll sich in den kommenden Tagen ja zum Glück noch ändern. 13 Jungen und Mädchen üben mit Pater Anand den großen Einzug. Danach nehmen sie ihre Plätze im Altarraum ein, denn sie werden am Weißen Sonntag die Hauptpersonen im Gottesdienst sein.