25 Jahren Bonner Zentrum für Ambulante Rehabilitation : Wieder in Bewegung kommen

Pützchen Seit nunmehr 25 Jahren bietet das Bonner Zentrum für Ambulante Rehabilitation ganzheitliche Therapien an. Dabei hat es damals 1995 mit sechs Mitarbeitern ganz klein angefangen. Heute arbeiten dort 80 Menschen.

„Das ist ganz typisch für eine Überbelastung oder Verletzung“, erklärt Physiotherapeut Andreas Stommel. Am 9. Oktober 1995, also vor genau 25 Jahren, eröffnete er mit gerade einmal sechs Mitarbeitern das „Bonner Zentrum für Ambulante Rehabilitation“ in Pützchen. Heute kümmern sich unter seiner Leitung 80 Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen um die rund 500 Patienten, die in dem modernen Therapiezentrum an der Modestusstraße täglich behandelt werden. „Wir haben uns hier auf Physiotherapie sowie vorbeugende Gesundheitskonzepte spezialisiert“, erklärt Stommel und ergänzt: „Von Anfang an war es mein Anliegen, über die Grenzen der Region hinaus etwas Besonderes in Sachen Physiotherapie und orthopädischer Rehabilitation zu sein.“