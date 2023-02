Ukrainer leben seit Mai 2022 in der Flüchtlingsunterkunft in Roleber : “Wir fühlen uns hier sehr wohl“

Liudmyla (l.) und Natalia decken sich im Lagerraum der Initiative „Holzlar hilft“ mit Gebrauchgegenständen ein. Dahinter stehen Kasül (l.) und Georg Fenninger. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Am 24. Februar dauert der Ukraine-Krieg bereits ein Jahr. Wie erleben die Ukrainer in der Flüchtlingsunterkunft in Roleber diesen Jahrestag? Fühlen sie sich in Bonn gut untergebracht?

Reportagen im Fernsehen, Bilder auf dem Smartphone, Telefonate mit der Familie in der Heimat – das zu ertragen, fällt vielen Flüchtlingsfamilien schwer. Wenige Tage vor dem Jahrestag des Kriegsausbruchs in der Ukraine sind die Menschen in der städtischen Flüchtlingsunterkunft in Roleber besonders angespannt. Auslöser für Gefühle, Tränen und Gebete sind die Nachrichten aus der Heimat, dass die Gefechte in der Ukraine nahezu täglich intensiver werden, die Russen ihre Angriffswellen verstärken.

Jahrestag des Kriegsausbruchs bewegt viele Geflüchtete

Natalia Antonchuck und die sechs anderen Familienmitglieder sind seit März 2022 in Bonn und leben seit Mai in der Flüchtlingsunterkunft in Roleber. Der bevorstehende Jahrestag bewegt die 34-Jährige: „Wenn ich die kaputten Städte sehe und von den vielen Toten erfahre, kommen mir sofort die Tränen.“ Ihr Wohnhaus in dem Ort Dobropolia steht zwar noch, aber sie fragt sich, wie lange noch?

Liudmyla Zavadska ist mit ihrer Tochter ebenfalls seit März 2022 in Bonn und lebt auch seit Mai in der Flüchtlingsunterkunft in Roleber. Der Rest der Familie lebt noch in Kiew. Das Haus steht noch. „Diese täglichen Bilder sind so traurig. Der Krieg bedeutet eine Katastrophe für mein Land“, sagt die 30-Jährige.

Beide Frauen besuchen regelmäßig Integrations- und Sprachkurse und sprechen schon ein wenig Deutsch. Ihr Landsmann Kasül Kushch hilft beim Treffen mit dem GA als Dolmetscher. Der 58-Jährige lebt mit Frau und Kindern auch in der Unterkunft in Roleber.

Geflüchtete fühlen sich in Roleber gut untergebracht

Alle drei sind unheimlich dankbar, dass sie in Roleber einen sicheren Zufluchtsort gefunden haben. „Wir fühlen uns hier sehr wohl. Uns wird bei allem geholfen. Alle Menschen hier sind so nett zu uns“, sagt Kasül, der als Deutschlehrer in der Ukraine gearbeitet hat. Als Dolmetscher ist er ständig gefragt. Das lenkt ihn ab und baut ihn auf, weil er sich so in den Tagesablauf in der Flüchtlingsunterkunft sinnvoll einbringen kann. Und letztlich, so sagt er, gebe ihm dies Antriebskraft für ein neues Leben in Deutschland.

Und da sind sich alle drei einig: Grundsätzlich sehen sie für sich eine Zukunft in Deutschland, am liebsten hier in Bonn. Und Kasül nennt auch Gründe: „Ich weiß, dass das hier eine wirtschaftlich gesunde Gegend mit vielen Arbeitsplätzen ist. Ich bin mir sicher, dass wir – wenn wir alle Voraussetzungen erfüllen, um hierbleiben zu dürfen – eine Chance erhalten werden, uns irgendwann hier wirtschaftlich unabhängig aufhalten zu können.“

Natalia ist innerlich hin- und hergerissen. Sollte ihr Haus bewohnbar bleiben und nach dem Krieg ein Leben dort möglich sein, würde sie auch gerne wieder in ihre Heimat zurückgehen. Liudmyla hat sich entschieden: Sie will mit ihrer Tochter in Bonn bleiben.

„Das Engagement in Bonn ist überwältigend“

Anja Ramos, Leiterin des Amtes für Soziales und Wohnen der Stadt Bonn, berichtet von ihren Erfahrungen aus dem ersten Kriegsjahr: „Nicht die Qualität der Ausstattung des Unterbringungsortes ist für die Geflüchteten entscheidend, sondern das soziale Umfeld und die Hilfsbereitschaft, die sie antreffen.“ Nach ihrer Einschätzung ist beides in Holzlar und auch in vielen anderen Stadtteilen vorbildlich: „Das Engagement in Bonn ist überwältigend.“

Die lokalen Vertreter der beiden Kirchen in Holzlar, Andrea Honecker von der katholischen und Richard Landsberg von der evangelischen Kirche, berichten nur Positives von der Hilfsbereitschaft der Holzlarer Bevölkerung: „Das ist von Anfang an beeindruckend, wie sich die Bürgerschaft bei der Unterstützung der Flüchtlinge einbringt.“

„Holzlar hilft“ besticht durch großen Einsatz

Auch Georg Fenninger vom Verein „Holzlar hilft“ ist mit der Lebenssituation in Roleber sehr zufrieden: „Die Familien haben es hier gut angetroffen. Die, die hier sein dürfen, werden von der Stadt, den beiden Kirchen und unserem Verein gut versorgt.“

Und was fehlt aktuell? Warme Wintersachen und Töpfe sind immer gefragt. Die können in Holzlar bei der „Klamottenkiste“ der katholischen Kirchengemeinde Christ König abgegeben werden.

Und was bietet die Unterkunft? Dazu Fenninger: „Handarbeitszimmer, Gymnastikraum, Computerzimmer, Spielecken für Kinder, Bastelräume und vor allem einen eigenen Kindergarten im Kantinengebäude der ehemaligen Landwirtschaftskammer Rheinland. Das Angebot ist wirklich gut.“ Die drei Kindergärtnerinnen würden vom Land NRW bezahlt. Eine von ihnen sei Ukrainerin, so Fenninger, der auch Präsident des DRK-Kreisverbands Bonn ist. Das DRK hat im Auftrag der Stadt den Betrieb der Unterkunft und die Betreuung der Geflüchteten vor Ort übernommen.

Mietvertrag läuft bis Ende Oktober 2023

Dass die Stadt Bonn in den Räumen der ehemaligen Landwirtschaftskammer bis zu 400 Flüchtlinge unterbringen kann, ist einer Vereinbarung mit dem neuen Eigentümer, der Firma Sahle Wohnen, zu verdanken. Da sich Firmenchef Albert Sahle und die politischen Spitzen der Bundesstadt nach wie vor über die Nachnutzung des Kammergeländes streiten, haben sich beide Seiten erst einmal auf ein Mietverhältnis bis Ende Oktober 2023 verständigt.

Was in Bonn dringend benötigt wird, ist bezahlbarer Wohnraum. „Die Ukrainer, die hierbleiben wollen, wünschen sich nichts mehr, als eine eigene Wohnung zu bekommen, aber das ist aktuell sehr schwierig“, so Honnecker. Dazu Ramos: „Der Wohnungsmarkt in Bonn ist nicht angespannt, sondern erschöpft. Es wird einfach zu wenig bezahlbarer Wohnraum gebaut.“ Die Stadt suche permanent nach Unterbringungsmöglichkeiten, so Ramos weiter, die den Ankauf des Bahnhofshotels Wilkens in Beuel als Beispiel nennt. Die Bonner Wohnungsbaugesellschaft Vebowag hat das Gebäude gekauft, umgebaut und stellt dort in Kürze Wohnraum für Ukrainer mit einem Bleiberecht zur Verfügung.

Zahl der Neuankömmlinge geht zurück

Peter Tilgen, sozusagen der Flüchtlingskoordinator der Stadt Bonn, bestätigt, dass die Zahl der ukrainischen Neuankömmlinge in Bonn deutlich zurückgegangen ist. Er nennt Zahlen: Aktuell betreut die Stadt Bonn 3135 Geflüchtete in Unterkünften, davon stammen 1704 aus der Ukraine. Davon leben in Roleber 335 Personen, darunter etwa 100 Kinder und Jugendliche. „Und die Betreuung von Kindern und Jugendlichen liegt uns besonders am Herzen“, sagt Fenninger.