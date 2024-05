Ein blumiges Trio stellt sich vor Wo Liküras Blümchen blühen

Ihr zur Seite stehen Carolin Kressa, die auch mit bei den Schützen war, und Fiona David. Sie sind langjährige Freundinnen der künftigen Prinzessin, die am 11. Januar 2025 in der Aula des Kardinal-Frings-Gymnasiums gekrönt wird. Die Drei kennen sich seit Kindertagen und waren auch in der Grundschule unzertrennlich. Schon damals haben sie zusammen Liküra-Prinzessin und Paginnen gespielt. Sie sind seitdem immer in Kontakt geblieben. Sowohl Carolin als auch Fiona waren direkt begeistert, als Ann-Celine sie fragte, ob sie sich vorstellen können, sie in der Session zu begleiten. Mit dem ersten Fototermin Ende April fiel der Startschuss in ein neues Abenteuer zu Dritt: Die Session 2024/25 als Liküra-Prinzessin und Paginnen.