Start in die Selbstständigkeit Wie ein junger Metzger aus dem Westerwald in Beuel Fuß fasst

Der junge Metzger kam über Bekannte aus seinem Heimatdorf zum Metzgerberuf. Nach seiner Ausbildung im Westerwald arbeitete er bereits einige Jahre als angestellter Metzger. Vor einem Jahr zog er nach Bonn. Während seiner Arbeit in der Metzgerei einer Supermarktkette in Sankt Augustin entwickelte er seine Geschäftsidee. Im Westerwald gebe es viele kleine Metzgereibetriebe, die selbst schlachten und Fleisch von hoher Qualität verkaufen. „Das gibt es in Bonn nicht. Daher möchte ich die gute Qualität in die Stadt holen“, erklärte Giehl. Dabei versucht er, preislich mit den Metzgereien in den Supermärkten mithalten zu können. „In den Supermärkten wird das Fleisch billig eingekauft und viel teurer verkauft. Hinzu kommen die hohen Transportkosten, weil das Fleisch häufig aus Dänemark oder den Niederlanden kommt“, erklärt er. Das habe er selbst als Angestellter bei einer Supermarktmetzgerei erlebt. Seine Transportkosten seien nicht so hoch, zudem seien die Preise im Westerwald generell niedriger als in der Stadt. „So kann ich zu ähnlichen Preisen, aber mit höherer Qualität verkaufen.“