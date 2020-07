Markthändler in Beuel : Wochenmarkt in Vilich-Müldorf geht in Sommerpause

Wochenmarkt in Vilich-Müldorf geht in Sommerpause

Markthändler in Beuel

Vilich-Müldorf Marktbesucher, die wöchentlich vor der Mühlenbachhalle in Vilich-Müldorf einkaufen, müssen zurzeit auf andere Geschäfte ausweichen. Die Händler sind für zwei Wochen in der Sommerpause.

Marktbesucher, die wöchentlich vor der Mühlenbachhalle einkaufen, müssen zurzeit auf andere Geschäfte ausweichen. Die Händler seien für zwei Wochen in der Sommerpause, teilte Joachim Clemens vom Bürgerverein Vilich-Müldorf mit. Am Dienstag, 4. August, soll der Markt wieder öffnen. Nicht von der Sommerpause betroffen sind das Dach-Gartencafé und das Pizzamobil.

Käse, Fisch, Obst und Gemüse – seit Ende März können Besucher immer dienstags frische Waren auf dem Markt vor der Mühlenbachhalle einkaufen. Der Bürgerverein Vilich-Müldorf hat das Angebot möglich gemacht. Im Zuge der Corona-Pandemie hat der Verein den Markt in kürzester Zeit auf die Beine gestellt. Nach anfänglichem Ansturm mit über 220 Besuchern pro Tag habe sich nun die Zahl auf rund 90 eingependelt, berichtet Clemens.

Nun die zweiwöchige Pause: „Die letzten Monate haben für die Händler sehr viel Arbeit bedeutet, da wegen der Corona-Pandemie die Nachfrage auf den Märkten gestiegen ist“, sagt Clemens. So bräuchten die Verkäufer mal eine „Verschnaufpause“. „Die Händler machen für gewöhnlich immer eine Sommerpause, das ist ganz normal“, erklärt das Vorstandsmitglied. Die Pause sei auf dem Markt kommuniziert worden: „Wir haben im Schaufenster, auf Plakaten, per Emailverteiler und in der WhatsApp-Gruppe die Marktbesucher informiert“, sagt Clemens. Eine Info auf der Website habe man leider vergessen. Ab Dienstag soll der Markt dann wieder vormittags öffnen: „Immer von 8 bis 13 Uhr.“