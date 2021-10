Bonner Caritas eröffnet erstes Wohnhaus des „Quartiers Geislar“ : Wohn(t)räume für Menschen mit Handicap

237.000 Euro an Spenden flossen in das neue „Quartier Geislar“. Foto: Benjamin Westhoff

Geislar Rund 1400 Menschen sind aktuell in Bonn als wohnungslos registriert. Dazu zählen auch junge Menschen mit psychischen Erkrankungen, traumatischen Erfahrungen und Suchterkrankungen. Dieser Klientel ein Zuhause anzubieten, das hat sich auch die Caritas Bonn zur Aufgabe gemacht. Ein erstes Wohnprojekt wurde am Dienstag in Geislar an Bewohner übergeben.