Stadt baut 60 Wohneinheiten in Vilich-Müldorf : Wohnen zwischen Friedhof und Bolzplatz

Das noch unbebaute Areal an der Ecke Mendener Weg/Bundesgrenzschutzstraße. Zwischen Friedhof und um den Bolzplatz herum sollen 60 Wohneinheiten gebaut werden. Foto: Benjamin Westhoff

Vilich-Müldorf Weil die Wohnungsnot in Bonn groß ist, will die Stadt Bonn am Ortsrand von Vilich-Müldorf 60 Wohneinheiten in einem kleinen neuen Baugebiet realisieren. Die Bürgerschaft ist überrascht, die Beueler Kommunalpolitik teilweise auch.