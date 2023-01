Nostalgiesitzung im Zeughaus : Woran sich Beueler Karnevalisten gern erinnern

Beuel In den vergangenen Jahren ist die Nostalgiesitzung im Zeughaus der Stadtsoldaten Corps zu einem echten Geheimtipp im Bonner Fastelovend geworden. Hier gehen die Narren hin, die noch handgemachten Karneval in vertrautem Umfeld erleben möchten.

Große Karnevalsbands und überdimensionale Tanzgruppen haben auf der kleinen Bühne im Beueler Zeughaus keinen Platz. Statt 2000 passen auch nur 200 Menschen in den Saal der Stadtsoldaten Corps unter der Kennedybrücke hinein. Einen Einfluss auf der Stimmung der Gäste bei der sechsten Nostalgiesitzung hatte das jedoch nicht. Im Gegenteil. Es wurde mitgesungen und geschunkelt, was das Zeug hielt. Und das ganz familiär.

„Vom Partykarneval in Köln halte ich nicht viel. Massenbesäufnisse braucht niemand“, sagt Hajo Seeger. Die Nostalgiesitzung sei ruhiger als andere Veranstaltungen, das gefalle ihm. Zum zweiten Mal ist er heute mit dabei und dafür extra aus Buschdorf angereist. „Die jungen Leute sollen auch ihren Spaß haben – jeder nach seiner Fasson. Dass der traditionelle Aspekt bei der Nostalgiesitzung erhalten bleibt, mag ich persönlich gern“, so Seeger.

Redner „kaum noch eine Chance“

Dagmar Bärhausen schließt sich dem an. „Auf den großen Sitzungen haben die Redner heute kaum noch eine Chance. Das ist wirklich Schade. Sie brauchen mehr Gehör. Das macht doch den Karneval aus.“ Bei der Nostalgiesitzung sei das anders – deshalb ist sie heute hier und habe sogar einen Sketch vorbereitet, den sie gemeinsam mit Karnevalskollegin Monika Held präsentiert will. „Das würde auf den großen, lauten Sitzungen nie funktionieren“, weiß sie.

So sonst nirgends

„Wir haben ein Format aufgebaut, dass es so nirgendwo anders in Bonn gibt“, sagt der Sitzungspräsident und Kommandant der Beueler Stadtsoldaten, Hans Hallitzky, stolz. Er setze sich dafür ein, das der traditionelle Karneval erhalten bleibt. Mit Erfolg. In den vergangenen Jahren hat sich die Nostalgiesitzung zu einem echten Geheimtipp im bönnschen Fastelovend gemausert. So waren die kostenlosen Karten schnell vergriffen. Da es sich um eine Benefizveranstaltung handelt, standen alle Künstler ehrenamtlich auf der Bühne. Jeder Gast musste am Eingang einen Sitzungsorden für 11,11 Euro kaufen. Der Erlös kommt Projekten der Bürgerstiftung Beuel zu Gute.