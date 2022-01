Blick hinter die Film-Kulissen : Beueler macht Tänzer für ZDF-Serie „Der Palast“ fit

Hauptdarstellerin Svenja Jung ist in einer Doppelrolle als Tänzerin Chris (l.) und Zwillingsschwester Marlene zu sehen. Foto: Mathias Bothor/ZDF/Mathias Bothor

Beuel Der Glamour-Faktor ist hoch: In dem ZDF-Mehrteiler „Der Palast“ gehen die Zuschauer auf eine Zeitreise in den legendären Ostberliner Friedrichstadt-Palast kurz vor dem Mauerfall. An der Produktion hat Physiotherapeut Andreas Stommel aus Beuel mitgewirkt und die Tänzer betreut.