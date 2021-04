Ärger auf dem Parkplatz Hariboschiff : Zum Spielen gibt’s das Knöllchen gratis dazu

Beuel Beueler ärgert sich über die Kontrollen am Parkplatz Hariboschiff. Das Parken mit Parkscheibe ist freitags bereits nur noch bis 12 Uhr nötig. Die dazugehörigen Schilder sollen voraussichtlich Mitte Mai aufgestellt werden.

Das „Haribo-Kletterschiff“ in der Beueler Rheinaue ist ein besonders beliebtes Ziel. Umso ärgerlicher ist es, wenn der Abstecher mit einem Knöllchen endet. „Genau dann, wenn dort viele Familien sind, werden regelmäßig Bußgelder verteilt“, ärgert sich Wilfried Löbach, der das regelmäßig beobachtet. Bereits 2006 hatte die Verwaltung auf Anfrage des damaligen FDP-Abgeordneten in der Bezirksvertretung erklärt, dass 2005 insgesamt 515 Parkverstöße an Freitagen nach 14 Uhr (insgesamt waren es freitags 976) registriert wurden. „Geändert hat sich nach meiner Beobachtung an dieser Praxis nichts“, sagt Löbach. Aktuelle Zahlen, wie viele Knöllchen derzeit insgesamt sowie zu besonderen Zeiten an Fahrzeugen rund um den Standort hinter die Scheibenwischer geklemmt werden, kann die Stadt auf Nachfrage nicht nennen.