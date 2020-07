St. Augustiner Straße : Zustellerin in Beuel wirft mit Paketen

Beuel Ein Beueler beobachtete die Zustellerin, filmte sie mit seinem Smartphone und stellte das Video bei Facebook online. DHL geht dem Fall nach.

So war es auch am Samstag gegen 10.30 Uhr an der Packstation 112 an der St. Augustiner Straße in Beuel. Dort, neben der Esso-Tankstelle, parkte eine Zustellerin ihr Fahrzeug um Pakete einzusortieren – allerdings auf eine Art und Weise, die viele Menschen verärgert hat. Durch die Türe ihres Wagens warf sie die Pakete und Sendungen in einem hohen Bogen in Richtung Packstation – dort landeten sie hart auf dem Boden, flogen umher. Zerbrechliche Sendungen hätten durchaus kaputt gehen können. Mehrere Pakete waren zuvor bereits an der Seite gestapelt worden.