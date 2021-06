Evanglische Pfarrgemeinden : Zwei Bewerber für Pfarrstelle in Holzlar

Holzlar Die evangelische Dornbuschkirchengemeinde sucht einen Nachfolger für Pfarrer Rolf Kalhöfer, der zum 31. August in den Ruhestand geht. Mögliche Nachfolger stellen sich in einem Probegottesdienst vor.

„Pfarrer/Pfarrerin gesucht“ - annonciert die Homepage „holzlar-evangelisch.de“, denn Pfarrer Rolf Kalhöfer geht zum 31. August nach über 30 Jahren in Holzlar in Ruhestand. „Dass Pfarrstellen in verschiedenen Medien, also auch im Internet ausgeschrieben werden, ist normal“, erläutert Anna Neumann, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim Evangelischen Kirchenkreis an Sieg und Rhein. Selbstverständlich wird auch im kirchlichen Amtsblatt gesucht. „Bei uns wird eine Stellenbesetzung nicht von oben angeordnet; dies geschieht sozusagen von unten nach oben“, so Neumann. „Die Gläubigen der Gemeinde entscheiden.“