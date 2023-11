Polizei schlichtet Streit mit acht Verletzten Zwei Großfamilien geraten am Beueler Friedhof aneinander

Beuel · An Allerheiligen sind am Beueler Friedhof zwei Großfamilien in einem heftigen Streit aneinander geraten. Dabei kam es auch zu Handgreiflichkeiten mit Gegenständen, wobei acht Personen verletzt wurden. Der mutmaßliche Haupttäter befindet sich auf der Flucht.

01.11.2023, 17:19 Uhr

Zwei Polizsten vor dem Beueler Friedhof. Hier sind an Allerheiligen zwei Großfamilien aneinander geraten. Foto: Benjamin Westhoff





Von Chantal Dötsch