Einsatz an der Nordbrücke : Zwei Personen wurden in Bonn unterkühlt aus dem Rhein gerettet

Foto: Ulrich Felsmann

Bonn Zwei in Not geratene Personen mussten am Nachmittag aus dem Rhein gerettet werden. Im Uferbereich der Nordbrücke hatte die Wasserschutzpolizei die Hilfesuchenden entdeckt.



Am Dienstagnachmittag mussten Einsatzkräfte zwei Personen aus dem Rhein retten. Auf beiden Uferseiten zwischen der Kennedybrücke und Nordbrücke wurde zunächst nach den Vermissten gesucht.

Die Wasserschutzpolizei machte die beiden Personen ausfindig. Flussabwärts, unmittelbar hinter der Nordbrücke im rechtsrheinischen Bereich, hielten sich Beide an Bäumen fest. Mit Hilfe eines sogenannten „Rescue Sled“, konnten Feuerwehrleute die in Not geratenen an Land bringen. Dabei waren die Wehrleute mit Nässe- und Kälteschutz ausgestattet.

Beide Personen waren unterkühlt und wurden durch einen Notarzt behandelt und anschließend in ein Bonner Krankenhaus gebracht. Ein Großaufgebot von Rettungskräften suchte nach den Vermissten. Neben einem Rettungshubschrauber waren zahlreiche Boote von Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und DLRG im Einsatz.

(ga)