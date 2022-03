Kommentar zum Schotterstreit in Bonn : Bitte noch etwas Geduld

Noch Splitfläche: Die ersten Pflänzchen an der Endenicher Allee kommen aber schon aus dem Boden. Foto: Richard Bongartz

Bonn Von Schotterwüsten zu sprechen beim Blick auf die Endenicher Allee, ist höchstens eine Momentaufnahme. Es braucht noch Geduld, so wie auf dem heimischen Balkon.

Die Anwohner der Endenicher Allee im letzten Abschnitt bis zur Alfred-Bucherer-Straße waren lange durch den Straßenumbau gebeutelt. Autofahrer mussten auf neue Parkplätze verzichten, Radfahrer haben in der Tempo-30-Zone keine eigene Spur erhalten – wäre auch nicht zulässig. Es hagelte Kritik. So wurde die Fahrbahn so schmal wie nötig, was an anderer Stelle aber Vorteile bringt: Platz für einen breiten Gehweg und Beete. Doch gerade Letztere sehen wie solche gar nicht aus. Graue Steinchen verleiteten viele dazu, von Schotterwüsten zu sprechen. Ob da jemals etwas wachsen soll? Vielleicht nur ein einzelner, kunstvoll beschnittener Buxbaum?

Mitnichten. Die Stadt setzt seit einiger Zeit und in Bonn auf Staudenbeete. Die sehen zwar am Anfang einfach nur trist aus. Doch wer an der Endenicher Allee genau hinschaut, erkennt bereits die ersten zarten Pflänzchen. Der Vegetation darf man im auslaufenden März noch Zeit geben. Der heimische Balkon grünt sicherlich auch noch nicht in voller Pracht.

Der ökologische Nutzen von Staudenbeeten über das Label „Stadtgrün naturnah“ belegt. Ein Vlies unter dem Split sorgt dafür, dass nur das wächst, was auch wachsen soll. Das ist in Endenich eine Menge: Zürgelbäume mit malerischer Krone, Schmetterlingsflieder mit schmalkegeligen Blüten, Winterduftschneebälle, die in der kalten Jahreszeit blühen, die prächtige Staudenmischung Pink Paradise und viele Blumen. Das wird was fürs Auge und ein Paradies für Insekten.