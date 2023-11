Vorfall in der Linie 62 Mann beleidigt und bedroht Fahrgäste

Die Polizei Bonn sucht nach einem bislang unbekannten Mann, der am Dienstag, 14. November mindestens vier Frauen und einen Mann in einer Straßenbahn der Linie 62 beleidigt haben soll. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann gegen 11 Uhr vom Bonner Hauptbahnhof in Richtung Beuel und verließ die Bahn am Konrad-Adenauer-Platz. Eine 28-jährige Frau hat gegen den Unbekannten Strafanzeige erstattet. Der Verdächtige soll sie beleidigt und bedroht haben.