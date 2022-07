Zeitwilige Sperrung wegen Notarzteinsatz : Zugstrecke ab Bonn UN-Campus wieder freigegeben

Bonn Ein Notarzteinsatz an der Bahnhaltestelle Bonn UN-Campus sorgte am Sonntagabend für einige Beeinträchtigungen im Zugverkehr. Verschiedene Züge zwischen Köln und Koblenz waren davon betroffen.

Die Züge der Linie RE 5 aus Richtung Koblenz Hbf endeten bzw. starteten in Bonn-Bad Godesberg, die Züge aus Richtung Wesel in Bonn Hbf. Zwischen Bonn Hbf und Bonn-Bad Godesberg kam es folglich zu Ausfällen. Die Züge der Linie RB 30 aus Richtung Walporzheim endeten und begannen in Remagen. Zwischen Remagen und Bonn Hbf fielen ebenfalls Züge aus. Die normalerweise in Bonn-Mehem startenden Züge der RB 48 verkehrten ab Bonn Hbf Richtung Köln/Wuppertal.