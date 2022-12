Feuerwehreinsätze am Vormittag : Falscher Alarm in Auerberg und in der Innenstadt

Fehlalarm in bonn Auerberg. Laut Feuerwehr hat es nicht gebrannt. Foto: Axel Vogel

Bonn In Auerberg und in der Bonner Innenstadt gab es am Donnerstagvormittag zwei Feuerwehreinsätze. Beide entpuppten sich als Fehlalarm.



Am Donnerstagvormittag wurde bei der Feuerwehr Bonn ein Gebäudebrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Pariser Straße in Auerberg gemeldet. Laut Frank Frenser, Pressesprecher der Feuerwehr Bonn, habe die Bewohnerin der Wohnung die Feuerwehr selbst gerufen. Die Einsatzkräften konnten nach gründlicher Durchsuchung jedoch keinen Brand finden. Wahrscheinlich leide die Bewohnerin unter einer psychischen Erkrankung, so Frenser. In der Pressemitteilung der Feuerwehr ist von einer böswilligen Alamierung die Rede.

Vor Ort waren verschiedene Einheiten, darunter eine Löscheinheit, Rettungswagen, Notarzt und auch die Freiwillige Feuerwehr Rheindorf. Der Einsatz konnte nach einer knappen Stunde beendet werden.

Einsatz am Puppenkönig

Einen weiteren Brandmeldealarm gab es im Puppenkönig in der Bonner Innenstadt. Bauarbeiten und Staub waren wahrscheinlich der Auslöser für den Alarm, so Frenser. Dem Pressesprecher zufolge wurden Einsatzkräfte von der Pariser Straße zum Puppenkönig geschickt, auch hier stellte sich der Alarm als falsch heraus.

(ga)