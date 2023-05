Feuerwehreinsatz in Mehlem Polizei ermittelt wegen Missbrauchs von Notruf

Die Bonner Feuerwehr ist am Donnerstagabend gegen 21.40 Uhr nach Mehlem ausgerückt, konnte aber keinen Brand feststellen. Alarmiert wurde sie, weil es angeblich in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Mainzer Straße brennen sollte. So zumindest der Notruf, der in der Leitstelle der Feuerwehr eingegangen war. „Die Polizei ist von der Feuerwehr informiert worden“, berichtete Polizeisprecher Michael Beyer. Vor Ort habe es für die Einsatzkräfte allerdings keine Hinweise auf einen Brand gegeben.