Demonstration auf dem Münsterplatz : Rund 1.000 Menschen solidarisieren sich in Bonn mit Iran-Protesten

Zu Beginn der Demonstration versammelten sich etwa 250 Menschen auf dem Münsterplatz. Foto: Freya Dieckmann

Update Bonn Am Samstagnachmittag haben sich in Bonn erneut rund 1.000 Menschen zu einer Demonstration in Solidarität mit den Protesten im Iran versammelt. Sie protestierten für Frauenrechte und gegen das Regime der Mullah in Iran.



„Es duftet nach Freiheit, Gerechtigkeit und Umsturz in der islamischen Republik Iran!“, schallte es am Samstagmittag über den Münsterplatz. Rund 1.000 Menschen hatten sich erneut in Bonn versammelt, um für Frauenrechte und gegen das Regime der Mullah in Iran zu demonstrieren.

Seit über drei Monaten sei die Initiative frauenlebenfreiheit_bonn aktiv und habe mehr als 20 Aktionen gestartet, sagte der Aktivist Homayoun am Samstag. „Wir kommen so lange auf die Straße, bis das Regime gestürzt ist“, rief er vor der aufmerksamen Menge in sein Mikrofon.

Info Die frauenlebenfreiheit-Initiative Die frauenlebenfreiheit- Initiative wurde mit den Protesten in Iran, die vor fast vier Monaten begannen, ins Leben gerufen. Die Initiative ist in vielen deutschen Städten und Regionen aktiv und veranstaltet regelmäßig Demonstrationen und Kundgebungen. Besonders auf der Social Media Plattform Instagram verbreitet sie Informationen aus Iran, etwa Handyvideos, sowie Daten zu den Verurteilten oder Hingerichteten Iranerinnen und Iranern. Unter @frauenlebenfreiheit_bonn finden sich Informationen zu weiteren Kundgebungen in Bonn und Köln.

Die Stimmung war ernst, aber nicht gedrückt. Einige kommen seit Beginn der Proteste in Iran zu den Kundgebungen und begrüßten sich herzlich auf Persisch und auf Deutsch. Eine von ihnen ist Yalda. Sie tourt seit drei Monaten von Stadt zu Stadt, um an den Iran-Demonstrationen teilzunehmen. „Jeden Samstag fahre ich mit meiner einjährigen Tochter zu den Demos in allen möglichen Städten, heute nach Bonn. Das ist eine Art Familienausflug geworden“, erzählte die 32-Jährige. Sie wünsche sich, dass sie einmal mit ihrer Tochter nach Iran reisen könne, ohne Angst zu haben, dass ihnen etwas passiere.

Regelmäßig dabei ist auch Houman. Er geht seit mehr als vier Jahrzehnten in Bonn gegen die Mullah auf die Straße. „Als Bonn noch Hauptstadt war, haben wir vor der Botschaft demonstriert. Das ist jetzt 43 Jahre her und leider dauert es bis jetzt an. Denn es gibt immer noch diese Regierung in Iran“, erzählte er. Er fordert, genau wie die Initiative frauenlebenfreiheit, den Sturz des Regimes, die Schließung der iranischen Botschaften und den Stopp jeglicher Beziehungen Deutschlands zum iranischen Regime.

Warum es wichtig sei, auch in Deutschland dafür zu demonstrieren? „Diese Demos zeigen den Politikern, dass sie ihre Politik gegenüber Iran ändern müssen. Außerdem verschaffen wir den Menschen in Iran Aufmerksamkeit. Das ist alles, was wir von hier aus tun können“, sagte er.

Dem stimmten die drei Bonner Studentinnen Charlotte, Julia und Narmin zu: „Wir zeigen, dass wir da sind und die Menschen von hier aus unterstützen“, sagten sie. Außerdem sei es ihnen wichtig, für Frauen- und Menschenrechte auf die Straße zu gehen.

Immer wieder rief die Menge den Leitsatz der Bewegung: „Frauen, Leben, Freiheit!“ und sang den zur Hymne gewordenen Song „Baraye“ lautstark mit.

Neben mehreren Aktivistinnen und Aktivisten sprach auch Jessica Rosenthal (SPD), Bundestagsabgeordnete aus Bonn, als Rednerin am Samstag konkrete politische Maßnahmen an: „Wir sagen ganz deutlich, dass auch die Revolutionsgarden auf die Terrorlisten müssen. Das Schweigen der Bundesregierung war und ist ein Fehler. Es wird erst zu Ende sein, wenn das Regime in Iran fällt“.