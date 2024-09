Neue Partei im Bonner Stadtrat Punker und Arbeitslose feiern mit Grünen

Erst vier Jahre zuvor ist die Partei in Karlsruhe gegründet worden. Seit einem Jahr sitzen ihre Vertreter im Bundestag. Nur ein paar Kilometer weiter beschert den Grünen ein Stimmenanteil von 12,5 Prozent nun erstmals acht Ratssitze im Bonner Stadthaus. Der Jubel ist nicht nur bei den gewählten Ratsherren und Ratsfrauen groß. Die Grünen haben einen Teil ihres Eintrittskartenkontingentes für die Wahlparty an Punker, Ausländer und Arbeitslose verteilt. Ungewohnt bunt geht es deshalb am Wahlabend im Alten Rathaus zu. Man wolle ein neues Müllheizkraftwerk verhindern (was misslingt), dem öffentlichen Nahverkehr Vorrang einräumen (was ein Dauerthema bleiben wird) und eine aktivere Frauenpolitik einfordern (was glückt), definiert Edith Kühnle für die Grünen die Aufgaben der nächsten Jahre. 26 Jahre später wird mit Katja Dörner die erste Grüne Oberbürgermeisterin in Bonn.