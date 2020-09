Mehrere Covid-19-Fälle entdeckt : 50 Personen müssen nach Feier in Bonner Bar in Quarantäne

Bei einer Feier in einer Bonner Kneipe am Freitagabend haben sich mehrere Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Darunter sollen Mitarbeiter der LVR-Klinik sein, die ihren Abschluss gefeiert haben. Foto: Westhoff Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Mindestens vier Personen haben sich nach einer Feier in einer Bonner Kneipe am Freitagabend mit dem Corona-Virus infiziert. Das gab die Stadt auf Anfrage bekannt. Dabei handelte es sich nach GA-Informationen unter anderem um Gesundheitspfleger der LVR-Klinik, die dort ihren Abschluss gefeiert haben sollen.



Von Thomas Leurs

Nach einer privaten Feier von Gesundheitspflegerabsolventen der LVR-Klinik haben sich mindestens vier Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilt die Stadt Bonn auf Anfrage des GA mit. Der LVR-Klinikvorstand bedauert auf Nachfrage, dass „sich die in Fragen der Corona-Prävention fortlaufend sensibilisierten Mitarbeitenden dem Risiko einer Feier ausgesetzt haben“.

Am vergangenen Freitag hatten insgesamt 23 Examensschüler der LVR-Klinik nach bestandener Prüfung ihre Abschlusszeugnisse erhalten. „Die offizielle Übergabe fand in sehr kleinem Rahmen ohne Angehörige und Freunde in einem ausreichend großen Konferenzsaal statt“, betont die LVR-Pressesprecherin Sonja Reich. Am Abend trafen sich die Examenskandidaten dann „gemeinsam mit weiteren eingeladenen Personen zu einer privat organisierten Feier in einer Bonner Gastwirtschaft“. Nach bisherigen Erkenntnissen der LVR-Klinik seien auf der Feier mindestens zwei Personen gewesen, die am folgenden Samstagabend ein positives Corona-Testergebnis erhalten haben.

Corona-Zahlen Aktuell sind 55 Personen in Bonn infiziert Seit 28. Februar 2020 wurden insgesamt 1133 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet (Stand: Donnerstag, 17. September). Neun Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, 1069 Personen sind wieder genesen, 55 aktuell infiziert. In den vergangenen sieben Tagen sind in Bonn 56 Neuinfektionen registriert worden; dies entspricht 16,97 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Mit dem von Bund und Ländern eingeführten Notfallmechanismus gegen steigende Infektionszahlen von 35 neuen Infektionsfällen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen liegt die Grenze für die Bundesstadt Bonn mit mehr als 330 000 Einwohnern bei 116 Fällen. In den Bonner Krankenhäusern liegen zurzeit zehn Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind (Stand: Mittwoch, 16. September). Fünf Patienten werden auf Normalstationen betreut, fünf Personen liegen auf Intensivstationen, drei von ihnen müssen beatmet werden.

Die Klinik habe „unmittelbar“ davon erfahren und in der Nacht auf Sonntag sämtliche Besucher der privaten Feier – soweit es sich um Mitarbeiter oder Abschlusskandidaten gehandelt habe – in einer Kontaktliste erfasst und am Sonntagmorgen an das Gesundheitsamt der Stadt gemeldet. Diese habe noch am selben Tag Quarantäne-Verordnungen erlassen. Dies betreffe die Krankenpflegeschüler wie auch Mitarbeitende des Pflegedienstes. Bei zwei weiteren Besuchern der Feier liege mittlerweile ein positives Testergebnis vor. Damit seien insgesamt zwei Krankenpflegerschüler sowie eine Krankenpflegerin betroffen, so Reich.

Der Klinikvorstand habe sich mit den möglichen Auswirkungen auf die Klinik sehr intensiv befasst, heißt es in der Antwort an den GA weiter. Eine indirekte Infektionsgefährdung von Patienten sowie Mitarbeitenden der LVR-Klinik könne mit hoher Sicherheit ausgeschlossen werden.

Die Stadt bestätigt, dass sie bereits am Wochenende von dem Vorfall erfahren hat. „Das Gesundheitsamt der Stadt Bonn wurde am Sonntag über den Fall der positiv getesteten Person informiert“, antwortet Stadtvizesprecher Marc Hoffmann. „Das Gesundheitsamt ermittelte 50 Personen, die an der Feier teilgenommen hatten“, teilt Hoffmann mit.

Die Betroffenen seien Kontaktpersonen ersten Grades und seit Montagmorgen informiert worden. Mittlerweile seien sie in Quarantäne und es wurden Abstriche veranlasst. Bisher seien insgesamt vier Personen aus Bonn positiv getestet worden. Unter den Kontaktpersonen ersten Grades befinden sich auch Beschäftigte der Bar, teilt Hoffmann weiter mit. Kontaktperson ersten Grades bedeutet, dass die Personen mindestens 15 Minuten Gesichtskontakt, etwa im Rahmen eines Gespräches hatten. „Ob am Wochenende weitere Feiern in der Bar stattgefunden haben, entzieht sich unserer Kenntnis“, so Hoffmann. Inwiefern die Stadt sämtliche Personen ermittelt, die seit der Party in der Bar waren, blieb zunächst unklar.